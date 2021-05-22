Опубликовано 22/05/2021 в 05:16 GMT | Обновлено 22/05/2021 в 05:20 GMT

Чемпионка Bellator в полулегком весе Крис Сайборг защитила пояс в поединке с Лесли Смит.

Бразильянка победила техническим нокаутом – после множественных ударов руками судья остановил бой за девять секунд до конца пятого раунда.

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В прелимах турнира Bellator 259 российский боец Александр Шаблий провел дебютный бой в промоушне и единогласным решением судей одолел Алфи Дэвиса.

Сайборг и Смит провели реванш – они уже бились 14 мая 2016 года в UFC. Тогда также техническим нокаутом победила Сайборг, но в первом раунде.

Защита пояса Bellator стала для Кристиан Жустину второй: она завоевала титул в поединке с Джулией Бадд, а затем победила Арлин Бленкоу.

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