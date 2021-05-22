Опубликовано 22/05/2021 в 12:21 GMT

Российский боец UFC в полусреднем весе Абубакар Нурмагомедов узнал имя следующего соперника. Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова подерется с американцем Даниэлем Родригесом.

Поединок состоится 18 июля на турнире UFC Fight Night, сообщает Entre Rounds.

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Абубакар Нурмагомедов провел в UFC два боя. В дебютной встрече с Давидом Завадой он уступил удушением треугольником в первом раунде. Во втором поединке Нурмагомедов единогласным решением одолел Джареда Гудена.

Даниэль Родригес одержал в UFC три победы и потерпел одно поражение.

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