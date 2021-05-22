Российский боец UFC в полусреднем весе Абубакар Нурмагомедов узнал имя следующего соперника. Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова подерется с американцем Даниэлем Родригесом.
Поединок состоится 18 июля на турнире UFC Fight Night, сообщает Entre Rounds.
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- Абубакар Нурмагомедов провел в UFC два боя. В дебютной встрече с Давидом Завадой он уступил удушением треугольником в первом раунде. Во втором поединке Нурмагомедов единогласным решением одолел Джареда Гудена.
- Даниэль Родригес одержал в UFC три победы и потерпел одно поражение.
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