В Вегасе состоялся турнир UFC 27, главным событием вечера стал бой в легчайшем весе между Коди Гарбрандтом и Робом Фонтом. Экс-чемпион промоушна в легчайшем весе проиграл Фонту единогласным решением судей. Для Гарбрандта первым с июня 2020 года, когда он нокаутировал Рафаэля Ассунсао на UFC 250. Фонт продлил победную серию до четырех поединков.

Основной кард открывала схватка топовых средневесов промоушна – Джека Херманссона и Эдмена Шахбазяна. Американец армянского происхождения проиграл второй бой подряд – Херманссон одержал победу единогласным решением судей.

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Джек Херманссон – Эдмен Шахбазян Фото: Getty Images

В предварительном карде Дамир Исмагулов успешно вернулся в октагон после длительного простоя - бой против Рафаэля Алвеса стал для него первым с августа 2019 года – и одержал четвертую победу в UFC. Исмагулов победил единогласным решением судей. Российский боец казахского происхождения оправился от нокдауна в самом начале первого раунда, после чего провел серию успешных атак и до конца раунда так и не позволил Алвесу подняться на ноги. Во втором раунде Исмагулов постоянно прессинговал и был заметно разнообразнее оппонента в стойке. За 1:10 до конца раунда россиянин сумел перевести оппонента на настил и контролировал Алвеса на земле вплоть до гонга.

Третий раунд для заметно уставшего Исмагулова оказался не таким ярким, тем не менее по его итогам он тоже оказался лучше бразильца. Российский спортсмен вышел на чистое третье место по длительности победных серий в легком весе.

Дамир Исмагулов Фото: Getty Images

Другая схватка предварительного раунда запомнилась впечатляющим удушающим приемом – Давид Дворжак одной левой рукой захватил шею Хуанкамило Рондероса и добился сдачи соперника. Эффектный удушающий позволил чешскому бойцу продлить победную серию до трех поединков подряд.

Все результаты турнира

Дамир Исмагулов – Рафаэль Алвес – единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28);

Дэвид Дворак – Хуанкамило Рондерос – удушающий прием (раунд 1, 2:18);

Джош Кулибао – Шайилан Ноурданбек – единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28);

Бруно Силва – Виктор Родригез – нокаут (раунд 1, 1:00);

Курт Макги – Клаудио Сильва – единогласное решение судей (30-26, 30-26, 29-27);

Бэн Ротвелл – Крис Барнетт – удушающий прием (раунд 2, 2:07).

Главный кард:

Джек Херманссон – Эдмен Шахбазян – единогласное решение судей (29-27, 29-27, 29-27);

Рикардо Рамос – Билл Алджео – единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28);

Норма Дюмонт – Фелиша Спенсер – раздельное решение судей (30-27, 28-29, 29-28);

Джарэд Вандераа – Джастин Тафу – единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28);

Карла Эспарза – Ян Сяонянь – технический нокаут (раунд 2, 2:58).

Роб Фонт – Коди Гарбрандт – единогласное решение судей (48-47, 50-45, 50-45).

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