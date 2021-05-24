Саят Абдарахманов, менеджер российского бойца UFC Петра Яна, рассчитывает, что поединок-реванш с американцем Анлджамейном Стерлингом за пояс в легчайшей весовой категории состоится в ноябре 2021 года.
«Нас интересует только пояс. Если Стерлинг не бросает слов на ветер, как обычно, то это будет бой с ним в ноябре. Но пока все туманно, потому что доверия американцу нет», – цитирует Абдарахманова ТАСС.
- В марте Ян проиграл Стерлингу первую защиту титула в результате дисквалификации из-за запрещенного удара коленом в голову.
- Статистика Яна – 15 побед и два поражения, у Стерлинга – 20 побед и три поражения.
Смешанные боевые искусства
Фонт победил Гарбрандта, красивый камбэк Исмагулова. Итоги UFC 27
Смешанные боевые искусства
Стал известен следующий соперник брата Хабиба в UFC
Смешанные боевые искусства
Экс-чемп UFC Сайборг забила соперницу за 9 секунд до конца боя