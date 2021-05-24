Саят Абдарахманов, менеджер российского бойца UFC Петра Яна, рассчитывает, что поединок-реванш с американцем Анлджамейном Стерлингом за пояс в легчайшей весовой категории состоится в ноябре 2021 года.

«Нас интересует только пояс. Если Стерлинг не бросает слов на ветер, как обычно, то это будет бой с ним в ноябре. Но пока все туманно, потому что доверия американцу нет», – цитирует Абдарахманова ТАСС

В марте Ян проиграл Стерлингу первую защиту титула в результате дисквалификации из-за запрещенного удара коленом в голову.

Статистика Яна – 15 побед и два поражения, у Стерлинга – 20 побед и три поражения.

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