Бывший боец UFC из России Хабиб Нурмагомедов отказался от поединка с экс-боксером Флойдом Мэйуэзером, за который ему предлагали 100 миллионов долларов. О этом рассказал его менеджер Али Абдель-Азиз.
«Хабибу предложили 100 миллионов долларов после того, как он ушел из UFC, за бой с Флойдом Мейуэзером. 100 миллионов долларов. Спросите у Флойда. Но Хабиб сказал: нет, я ушел, я сказал маме, что завершил карьеру, и сдержу слово», – цитирует Абдель-Азиза Sportskeeda.
- Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в ММА осенью 2020 года после победы над Джастином Гэтжи.
- Он одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения.
Смешанные боевые искусства
Милонов предложил Хабибу «не допускать гейство на экраны»
Смешанные боевые искусства
Хабиб предложил Златану побороться
Смешанные боевые искусства
Хабиб: «Они вымещали им только за веру в Аллаха»