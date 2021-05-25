Бывший боец UFC из России Хабиб Нурмагомедов отказался от поединка с экс-боксером Флойдом Мэйуэзером, за который ему предлагали 100 миллионов долларов. О этом рассказал его менеджер Али Абдель-Азиз.

«Хабибу предложили 100 миллионов долларов после того, как он ушел из UFC, за бой с Флойдом Мейуэзером. 100 миллионов долларов. Спросите у Флойда. Но Хабиб сказал: нет, я ушел, я сказал маме, что завершил карьеру, и сдержу слово», – цитирует Абдель-Азиза Sportskeeda

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в ММА осенью 2020 года после победы над Джастином Гэтжи.

Он одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения.

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