Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо заявил о желании сразиться с блогером Хасбуллой Магомедовым и певцом Абдурозиком.
«Дэйна, если ты не хочешь мне дать в соперники среднестатистического Александера Волкановски, то что насчет этих двух гигантов?» – написал Сехудо в инстаграме.
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- 18-летний Хасбик и 17-летний Абдурозик проведут поединок по правилам ММА – его организовал блогер Асхаб Тамаев.
- Петр Ян ранее шутил, что Генри Сехудо стоит встретиться с победителем этого боя.
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