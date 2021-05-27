Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо заявил о желании сразиться с блогером Хасбуллой Магомедовым и певцом Абдурозиком.
«Дэйна, если ты не хочешь мне дать в соперники среднестатистического Александера Волкановски, то что насчет этих двух гигантов?» – написал Сехудо в инстаграме.
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  • 18-летний Хасбик и 17-летний Абдурозик проведут поединок по правилам ММА – его организовал блогер Асхаб Тамаев.
  • Петр Ян ранее шутил, что Генри Сехудо стоит встретиться с победителем этого боя.
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