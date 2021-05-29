Боец смешанных единоборств Гарун Дибиров задержан после избиения молодого человека на самокате. Инцидент произошел 28 мая в Москве на Первомайской улице.
Предполагается, что 25-летний Георгий Афанасьев во время езды на самокате не уступил дорогу Дибирову. Боец избил Афанасьева, он попал в реанимацию с сотрясением мозга и переломом костей черепа. Дибиров задержан и находится в отделении полиции, сообщает «Рен ТВ».
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- Гарун Дибиров – призер чемпионата России по кунг-фу саньда 2013 года.
- Боец также побеждал на чемпионате Москвы по грэпплингу и на турнире по смешанным единоборствам Legion Fight 40.
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