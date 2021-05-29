Бывший боец UFC из России Хабиб Нурмагомедов коротко прокомментировал разговоры о возможном возобновлении карьеры и слова главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшим его проектом UFC.

«Вопросы о возвращении никогда не закончатся. Они всегда будут актуальными. Моего возвращения лучше не ждать, так как ждать придется долго. Вообще неинтересно. Зачем мне бороться? Я устал. На тренировках мы боремся, а выходить на арену, доказывать… Что доказывать? Зачем выходить? Самоутвердиться или деньги заработать? Мне это неинтересно», – цитируют Хабиба «РИА Новости».

Хабиб также рассказал, что думает о словах президента Чечни Рамзана Кадырова, который назвал экс-чемпиона UFC проектом.

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«Не считаю, что нужно как-то на это реагировать, думаю, что это больше связано с жизненным опытом. Высказывания у меня в жизни были разные: и хорошие, и плохие. У каждого человека есть свое мнение, так что пусть оно будет. Прямой эфир Рамзана Кадырова не смотрел, я читал, что вы пишете. Почему для вас это сенсация? Он же назвал меня чемпионом. Я не вижу оскорбления в проекте, не вижу никаких оскорбления», – приводит слова Нурмагомедова «Матч ТВ».

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Хабиб не проиграл ни одного боя в профессиональной карьере, его статистика: 29-0.

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