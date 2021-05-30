Чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport.ru рассказал о наиболее желанных соперниках после Магомеда Исмаилова.

– Минеев против Шлеменко? Это пока не актуально. Но в целом мы давно понимаем, что это бой, который будет интересен публике. Давно – это уже лет семь как.

– Полгода назад ты назвал три фамилии, которые тебе интересны, помимо Маги. Шлеменко, Чимаев и Уиттакер.

Смешанные боевые искусства «У каждого свое мнение». Хабиб отреагировал на слова Кадырова 18 ЧАСОВ НАЗАД

– Чимаева, по-моему, ты мне предложил тогда. Мы говорили о нем в контексте того, что он всех вызывал, говорил, что он всех размажет. Уиттакер, конечно, мне интересен. Он стилистически интересен. Мы с ним антропометрически похожи.

– Со Шлеменко ты до сих пор хочешь драться?

– Нет, ты, может, не очень правильно меня понял. Я же не выражал сейчас активное желание. Это бизнес, и с точки зрения бизнеса, это будет интересно, – сказал Минеев.

Поединок Минеева с Исмаиловым запланирован на 1 октября.

Первый бой состоялся 19 октября 2018 года и завершился вничью раздельным решением судей.

Смешанные боевые искусства Боец ММА избил человека на самокате в Москве ДЕНЬ НАЗАД