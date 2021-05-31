29-й сезон реалити-шоу The Ultimate Fighter стартует уже 1 июня. Тренеры – чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски и претендент Брайан Ортега. Поединок австралийца с американцем сорвался в марте, в результате чего бой не просто перенесли, а подвязали к новому сезону TUF. Легендарное шоу идеально балансирует между реалити и спортом – его точно нужно смотреть всем любителям смешанных единоборств.

Немного о формате

Каждый сезон – противостояние двух топовых бойцов UFC. В шоу они пробуются в роли тренеров и по системе драфта набирают команды из спортсменов в двух весовых категориях, причем не обязательно своих. В последнем сезоне средневесы Роберт Уиттакер и Келвин Гастелум работали с тяжеловесами и девушками из полулегкого веса.

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Теперь Волкановски и Ортега займутся представителями легчайшего и среднего дивизионов. У каждого – по восемь спортсменов, которые будут жить и тренироваться в доме TUF – что-то вроде тикток-хауса, но для бойцов. После усиленной подготовки файтерам предстоит драться в формате плей-офф на выбывание. В рекорд пойдет только финальный поединок, в предшествующих этапах участникам дадут только два раунда на выявление сильнейшего. Победитель продолжит карьеру в UFC, иногда везет и финалистам, с остальными чаще всего прощаются.

Кем стали победители TUF

Как и везде, в The Ultimate Fighter все индивидуально: полно случаев, когда победитель пропадал с радаров, и о нем быстро забывали. Но хватает и тех, кто начал путь с TUF, а затем стал легендой. Последний ярчайший пример – Камару Усман. Нигериец появился в 21-м сезоне с рекордом 5-1, на пути к финалу одолел соперников решением, а в главном поединке задушил Хейдера Хассана. Усман выступал в Blackzilians, а его соперник – в American Top Team. Это первый и единственный сезон, когда бойцами руководили не конкретные менторы, а целые команды.

Первые четыре сезона The Ultimate Fighter выиграли будущие чемпионы: Форрест Гриффин, Рашад Эванс, Майкл Биспинг и Мэтт Серра. В пятом победила легенда без пояса – Нэйт Диас. До турнира все эти парни были ноунеймами, а шоу быстро забустило их карьеры. Особенно круто получилось у Серры: в четвертом сезоне победа давала право на титульник, и Серра внезапно нокаутировал Жоржа Сен-Пьера. Правда, затем Мэтт показал истинный левел, проиграв три из четырех последующих поединков. Зато он стал классным тренером.

Всего из TUF вышли 11 бойцов, впоследствии надевших пояс, в том числе временный чемпион Тони Фергюсон. А Карла Эспарса и Никко Монтаньо получили титулы просто благодаря победе в TUF – сейчас из-за жесткой конкуренции такое не пройдет. Уже в следующих поединках обе девушки лишились поясов.

Тони Фергюсон Фото: Getty Images

Какие бойцы были тренерами раньше

Упомянутые Уиттакер и Гастеллум, пожалуй, наименее медийные менторы команд за всю историю TUF. В том же 2018-м скиллы полулегковесов и легковесов повышали Стипе Миочич и Дэниел Кормье. Несмотря на принципиальность противостояния тяжей, тот сезон стал одним из самых ламповых в истории. Никто не ссорился, а ветераны обходились без угроз и просто здорово проводили время, в конце устроив мощный реванш.

Конору Макгрегору не организовали сезон TUF с Хабибом, но в 2015-м он уже поработал тренером в реалити, а оппонентом сделали бойца из другого веса, Юрайю Фэйбера. Большинство ярких хайлайтов связаны именно с ирландцем. Он издевался над ветераном легчайшего дивизиона как мог: высмеивал отсутствие стиля Фэйбера в одежде, его подбородок и взаимоотношения с Ти Джеем Диллашоу. Зато в финале боец Юрайи Райан Холл победил друга Макгрегора Артема Лобова.

Самый успешный тренер в истории TUF – Фрэнки Эдгар. В 19-м сезоне американец достиг исторической ачивки: он не только привел к победе в шоу двух бойцов своей команды – проигравшие в обоих финалах также представляли Эдгара. Би Джей Пенн и его ребята свернули вещи сразу после полуфиналов.

Ради чего стоит смотреть реалити

Как раз ради подобных ярких моментов. Новые менторы уже активно разогревают интерес к сезону. Алекс Волкановски и Брайан Ортега – не самые гениальные трэштокеры, но они уже привлекли внимание к шоу. Во многом благодаря Колби Ковингтону: американец недоволен, что в сезоне участвует не он. Колби не отказался бы победить Хорхе Масвидаля если не самостоятельно, то хотя бы чужими руками, но Хорхе предпочел еще раз побиться за пояс с Усманом.

В составе почти любого сезона скрываются психи: их не вычислить с первого взгляда, но условия сожительства с другими бойцами вскрывают их темную сторону. Достаточно вспомнить, как в первом сезоне Крис Лебен разгромил дом – бойца довели сожители, которые поливали его спящего из шланга. Джуни Браунинг из восьмого сезона вступал в драку с каждым, кто с ним хоть в чем-то не соглашался, а Джулиан Лэйн так хотел покинуть шоу, что нападал на соседей в надежде, что организаторы его выгонят.

Любимая часть сезона Дэйны Уайта – испытания тренеров. Би Джей Пенн и Дженс Пулвер рубились в пинг-понг, Юрайя Фэйбер сначала соревновался в стрельбе из автоматов с Домиником Крусом, а три года спустя немного иначе проверял глазомер вместе с Конором – тренеры скидывали арбузы с вертолета на гигантские наземные мишени. Неплохо повеселились Йоанна Йенджейчик и Клаудия Гаделья: дамы стреляли краской из базук, мазила падал в ледяную воду, а победитель получал 5 тысяч долларов от Дэйны Уайта. Глава UFC тоже искупался благодаря точному выстрелу Гадельи.

За кого болеть

История The Ultimate Fighter не помнит ни одного бойца, представлявшего Россию. Антон Берзин и Джастин Киш выступали под флагом США, Артем Лобов – Ирландии, Юлия Столяренко билась за Литву, а еще несколько армянских бойцов также выступали за Штаты.

В новом сезоне снова не примет участие ни один файтер из России. Зато мы увидим спортсмена из соседней республики. Людвик Шолинян родился в Армении, но представляет Украину. 31-летний боец в легчайшем весе уже несколько лет пытается пробиться в UFC. Его единственное поражение состоялось в Bellator: Шолинян проиграл единогласным решением, приняв бой с бразильцем Сайдемаром Онорио на коротком уведомлении за один день.

Стоит ли смотреть новый сезон

Однозначно да. Затея с набором непобежденных спортсменов себя не оправдала: в TUF Undefeated зрители часто получали не жесткие зарубы, а не самые зрелищные деклассирования. В этот раз только пять бойцов из 16 ни разу не проигрывали, и нет сомнений, что большинство из этой пятерки концу реалити получит единичку в графу «поражения».

В сезоне непобедимых самым забавным парнем был Джон Гантер. Основным родом его занятий были не ММА, а стрижка альпак – неудивительно, что сфокусированного не на том Гантера задушили в начале первого раунда. Все бойцы 29-го сезона – загадка, но там обязательно найдется свой Гантер. Второй Волкановски уже есть: Майлз Хансингер параллельно с единоборствами играл в регби.

Перед стартом реалити невозможно предугадать, выбьется ли в люди хоть кто-то из всего каста. Например, победитель прошлого сезона Хуан Эспино прославился разве что ударом в пах Александру Романову – сомнительное достижение. И все же история The Ultimate Fighter намекает, что посмотреть обязательно будет на что, даже если в итоге все выходцы оттуда окажутся пригодными только для поп-ММА.

The Ultimate Fighter Фото: Getty Images

Главная проблема: скорее всего, в России посмотреть шоу легально не получится. Права на показ принадлежат ESPN, а UFC Russia не анонсировал трансляции TUF. Раньше создатели шоу делали ставку только на США, именно поэтому за пределами Америки оно совсем не популярно. Однако на официальных русскоязычных ресурсах UFC вышло много промо-материалов в преддверие сезона, так что не исключено, что впервые реалити получит официальный перевод на русский язык.

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