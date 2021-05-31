Боец ММА Владимир Минеев в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport.ru поделился мнением о конфликте между Хабибом Нурмагомедовым и шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Хамзат только начинает свой путь, и у него есть возможность доказать все, о чем он говорит на деле. Поэтому все от него этого и ждут. Все-таки Хабиб – человек заслуженный. Мы все знем, видели его путь, становление. И сила в правде, а правда за Хабибом.

Хамзат в принципе себя так вел по отношению к людям: размазать того, убрать этого. Он такой, его таким и нужно воспринимать. Ну вот так он сказал в отношении нашего товарища Хабиба. Чимаев же не перестал быть собой после этого. Каждый имеет право говорить все, что хочет. Если это ошибка, то каждый имеет право на ошибку. Наверное, он все-таки думал, что говорит», – заявил Минеев.

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Полное интервью в видеоформате выйдет в YouTube-канале Eurosport 1 июня.

На счету Минеев 17 боев и 15 побед, 10 из которых нокаутом.

В сентябре 2020-го Владимир завоевал пояс Fight Nights Global, победив техническим нокаутом Даурена Ермекова.

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