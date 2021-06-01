Боец ММА Владимир Минеев в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport.ru дал определение футболистам.

– Пижоны. Общая масса, не все. Есть и уникумы, есть и ребята со своим внутренним миром, есть ребята, будучи миллионерами, ходят с разбитыми айфонами. Но в целом о футболистах впечатление немного пижонское.

– Ты в понятие пижонство вкладываешь крутые тачки, шмотки?

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– В том числе и позиционирование себя на фоне. Из них даже не все мастерами являются, – заявил Владимир.

На счету Минеев 17 боев и 15 побед, 10 из которых нокаутом.

В сентябре 2020-го Владимир завоевал пояс Fight Nights Global, победив техническим нокаутом Даурена Ермекова.

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