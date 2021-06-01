Боец ММА Владимир Минеев рассказал о пиар-кампании перед реваншем с Магомедом Исмаиловым.
– На этот раз трешток будет такой же активный?
– А что мне ему говорить? Зачем? Бой будет, его не нужно раскручивать. У нас было первое противостояние, и то, что сделано до, будет максимально подготовлено. Исмаилов останется в своем репертуаре. Думаю, этого будет достаточно для поддержания внимания к бою, – заявил Минеев.
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- На счету Минеев 17 боев и 15 побед, 10 из которых нокаутом.
- В сентябре 2020-го Владимир завоевал пояс Fight Nights Global, победив техническим нокаутом Даурена Ермекова.
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