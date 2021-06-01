Экс-чемпиону UFC в легком весе предложили Хабибу Нурмагомедову вернуться в октагон за внушительный гонорар. Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев сообщил, что промоушн готов заплатить за прощальный бой дагестанского бойца 400 миллионов рублей.

«Готовы ли Хабибу заплатить 440 миллионов рублей и больше в ACA? Способность заплатить эти деньги есть. Возникает вопрос, насколько это целесообразно. В данном случае сам глава Республики об этом говорит. Конечно, лига будет готова эти деньги заплатить, потому что это громкое событие — прощальный бой Хабиба в лиге ACA. Это событие можно было преподнести очень громко», – рассказал Бадаев в шоу «ХукВам». Его слова приводит Sport24

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что заплатит Хабибу любые деньги за бой в ACA.

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Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в ММА осенью 2020 года после победы над Джастином Гэтжи.

Он одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения.

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