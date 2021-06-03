Владимир Минеев дал большое интервью Eurosport.ru – собрали самое важное, о чем рассказал чемпион AMC Fight Nights Анару Ибрагимову.

О первых интервью

Конечно, были и удачные, и провальные интервью, и мемы всякие. Это складывалось от промоушнов, в которых я дрался – в «Татнефти», «Битве чемпионов», Fight Nights. Журналисты, которые работают со спортсменами, – это во всех проектах практически одна и та же публика. У нас не так много специалистов, которые занимаются журналистикой в сфере спорта, особенно единоборств.

Смешанные боевые искусства Мощное интервью с Минеевым. Рассказал о UFC и Исмаилове 13 ЧАСОВ НАЗАД

Сначала я не смотрел свои интервью, потом начал пересматривать, делать выводы, понимать, как работать с журналистами. Потом стал понимать, что им нужно быть благодарным и что можно вообще самому выстраивать диалог. Это большая работа.

О кино

Насколько артистичен? По пятибалльной – на 2,5. На утренниках наряжались волчатами, зайчатами, гномиками. В КВН тоже играл, у нас и в сборной России по кикбоксингу были подобные мероприятия. Это всегда интересно, тем более если ты находишься на сборах с командой 14 дней, нужен какой-то интерактив, чтобы все не скатывалось в рутину.

У меня есть райдер, который, естественно, обсуждается. У меня есть возможность выполнять тренировочную нагрузку. Отношение ко мне соответствующее – у меня и главная роль в этом фильме («Бультерьер» – Eurosport). Стараюсь выполнять объем на площадке, не всегда, конечно, получается. Съемки тоже не каждый день, стараюсь заполнять дни без съемок тренировками. Так сложилось, что немножко накладывается на подготовку к бою. Мне чем больше времени, тем лучше, но сейчас выходим из ситуации таким образом.

О «Что было дальше?»

Ты когда открываешь свой айфон, заходишь в инстаграм, это «Что было дальше?» само тебе в глаза кидается, потому что тема интересна сейчас многим, они лайкают, смотрят, и ты становишься невольным участником этого процесса. Это мне предлагает инстаграм. Целый выпуск я не смотрел, видел, как они шутят над людьми. Видел, как стебут Ивлееву. Не очень понравилось. Девчонка пришла, а четыре пацана над ней стебутся. Мы с ними общаемся, может, вы скоро меня там увидите. Почему нет? Думаю, это одни из тех, с кем мы ведем диалог.

О жене и ребенке

Стараюсь проводить время с домашними. На сборы тоже приезжают. До недавнего момента брал с собой ее, сейчас – их. Мне интересно смотреть, как малыш растет, делает первые шаги, произносит первые звуки, улыбается. Меня дом вдохновляет, мобилизирует. Дом – моя крепость, мне там нужно быть.

О Маге

Мага зарабатывает деньги, прыгает из организации в организацию, он ослеплен своим эгоизмом. С таким отношением давать ему бой без единого проведенного поединка в нашей лиге – я считаю, это подарок. Потому что в нашем весе есть такие ребята, как Бархударян, тот же Шлеменко, который уже подрался в Fight Nights.

Бой будет, его не нужно раскручивать. Исмаилов останется в своем репертуаре, этого будет достаточно для поддержания внимания к бою. Я свое уже сделал – такую тему замутил перед Новым годом. Думаю, если у Маги будет травма, мы подеремся со Шлеменко – он этой возможностью захочет воспользоваться.

О футболистах

Футболисты одним словом? Пижоны. Общая масса, не все. Есть и уникумы, ребята со своим внутренним миром, кто будучи миллионером ходит с разбитыми айфонами. Но в целом впечатление о них немножко пижонское. Какое-то позиционирование себя – из них даже мастерами спорта не все являются.

О Басте

Видно, что ему интересно заниматься промоушном. Я увидел в этом заинтересованность Васи, ему эта тема близка: бокс, улица, ребята. Опять же единоборства сейчас в тренде. Познакомились, когда я молодой был, лет 18-19. Только выиграл пояс на «Битве чемпионов». Познакомился, пришел на «Газ» – привет, привет.

О геях

Это люди, которые живут с тобой на одной планете, как ты к ним можешь относиться? Я знаю, что они есть, сохраняю по этому поводу консервативную точку зрения. Если у нас собралось 15 спортсменов, нужно нарисовать картину, и среди спортсменов никто не может это сделать, но есть один парень с нетрадиционной ориентацией, который может, а от этого зависит судьба коллектива? Это зло? Давайте относиться к ситуации так, как она того требует. Когда их много, они набежали и тебя к чему-то склоняют – это зло. Когда они живут, ты не знаешь, что они такие, никому не вредят, не мешают – почему это зло?

О Чимаеве и Хабибе

Да, он, наверное, как-то резко высказался в сторону Хабиба. Просто немножко разные весовые категории. Хамзат только начинает свой путь, и у него есть возможность доказать все, о чем он говорит, на деле. Все от него именно этого и ждут. Все-таки Хабиб – человек заслуженный, мы все видели его путь. Сила в правде, а правда – за Хабибом.

Чимаев в принципе так себя вел по отношению к людям – размазать того, убрать этого. Он такой, его таким надо воспринимать. Так он сказал в отношении нашего товарища, но он же не перестал быть самим собой после этого. Каждый имеет право говорить что хочет. Если это ошибка, каждый имеет право на ошибку. Он думал, что говорит. Может, он не считает это ошибкой.

Смешанные боевые искусства Хабибу предложили 400 миллионов рублей за прощальный бой ВЧЕРА В 16:29