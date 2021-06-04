Боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик рассказал, что похудел на 48 кг. Спортсмен опубликовал фото «до» и «после» в инстаграме.

«Нет ничего невозможного. Ни для меня, ни для тебя, вообще ни для кого. Трудно многое, да что там, почти все в жизни трудно. Но «невозможно» – это бессмысленное слово. Опасная, ложная идея. Минус 48 кг. И это не предел», – написал Дацик.

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40-летний Вячеслав Дацик провел в профессиональных ММА 14 поединков. Шесть из них он выиграл, в восьми потерпел поражения.

Последний бой Дацика состоялся по правилам бокса. Соперником стал камерунец Тайсон Дижон, Дацик победил нокаутом.

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