Бывшему чемпиону UFC Тито Ортису поступило предложение провести нестандартный поединок. Вице-президент сайта для взрослых CamSoda Дэрин Паркер обратился к спортсмену и предложил за бой 100 тысяч долларов.

«Я видел новости о том, что ты подал в отставку с должности мэра Хантингтон-Бич. Обидно, учитывая, какой потенциал у твоей политической карьеры. В любом случае, теперь у тебя будет больше свободного времени, и я хотел протянуть тебе руку помощи и сделать выгодное предложение. Учитывая твое блестящее выступление в качестве чемпиона UFC в полутяжелом весе, я хотел бы, чтобы ты вернулся на ринг и принял участие в турнире CamSoda’s Fight Circus Vol. 3, который состоится 19 июня в Таиланде.

Кард включает в себя бой по тайскому боксу, проходящий в телефонной будке, это бой по системе один ветеран UFC против двух неопытных бойцов. Мое предложение таково: я готов заплатить тебе 100 тысяч долларов за участие в нашем мероприятии. Ты можешь сам выбрать себе соперников. Что скажешь? Найди время, чтобы обдумать мое предложение», – приводит слова Паркера BJ Penn

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Тито Ортис стал чемпионом UFC в 2000 году, а затем пять раз защитил пояс.

Последний поединок провел в декабре 2019 года, задушив в первом раунде Альберто Родригеса.

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