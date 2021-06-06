В продакшн-студии UFC APEX в Неваде прошел ивент UFC Fight Night 189. Главным событием стала встреча двух представителей тяжелого дивизиона – Жаирзиньо Розенструйка из Суринама и бразильца Аугусто Сакаи.

В предварительном карде один поединок был признан не состоявшимся. Бразилец Алан Патрик в середине второго раунда схватил соперника Мэйсона Джонса за лицо и случайно ткнул ему пальцем в глаз. Рефери остановил бой, врачи осмотрели лицо Джонса на предмет повреждения зрачка и сообщили, что Мэйсон не может продолжать бой.

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Полусредневес из России Муслим Салихов одержал пятую победу подряд. Он выиграл единогласным решением у бразильца Франсишку Триналду, все судьи отдали ему бой со счетом 30-27. Также доминировал в поединке основного карда Роман Долидзе. 32-летний грузин уверенно победил аргентинца Лауреано Старополи, который согласился на коротком уведомлении за две недели до турнира. Арбитры также трижды присудили победу Долидзе со счетом 30-27.

Роман Долидзе (Грузия) – Лауреано Старополи, UFC Fight Night 189 Фото: Getty Images

Перед главным боем вечера дрались два тяжеловеса Марчин Тыбура и Уолт Харрис. В конце первого раунда Тыбура перевел соперника в партер, Харрис не контролировал ситуацию и пропускал град ударов в голову. Поляк изрешетил затылок противника панчами и на отметке 4:06 рефери в октагоне остановил поединок. Тыбура, находившийся на 11-м месте в дивизионе, победил техническим нокаутом.

А следом в клетку вышли Жаирзиньо Розенструйк и Аугусто Сакаи. Розенструйк выбросил несколько ударов кулаком на финише первого раунда, но бразилец успешно встал в защитную стойку. После хлопков, означавших последние 10 секунд периода, Жаирзиньо снова пошел в атаку, поймал Сакаи у сетки и нанес четкую двоечку в голову. Аугусто упал на канвас, суринамец бросился на добивание и загасил противника за секунды до гудка об окончании раунда. Рефери присудил ему победу техническим нокаутом на отметке 4:59.

Все результаты турнира

Клаудио Пуэльес – Джордан Ливитт – единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28);

– Джордан Ливитт – единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28); Шон Вудсон – Юссеф Залаи – разделенное решение судей (28-29, 29-28, 29-28);

– Юссеф Залаи – разделенное решение судей (28-29, 29-28, 29-28); Манон Фиоро – Табата Риччи – технический нокаут (второй раунд, 3:00);

– Табата Риччи – технический нокаут (второй раунд, 3:00); Алан Патрик – Мэйсон Джонс – признан несостоявшимся (второй раунд, 2:14);

Камуэла Кирк – Макван Амирхани – единогласное решение (30-27, 29-28, 29-28)4

– Макван Амирхани – единогласное решение (30-27, 29-28, 29-28)4 Муслим Салихов – Франсишку Триналду – единогласное решение (30-27, 30-27, 30-27);

– Франсишку Триналду – единогласное решение (30-27, 30-27, 30-27); Илир Латифи – Таннер Бозер – разделенное решение (29-28, 27-28, 29-28).

Основной кард

Монтана де ла Роса – Ариана Липски – технический нокаут (второй раунд, 4:27);

– Ариана Липски – технический нокаут (второй раунд, 4:27); Грегори Родригес – Душко Тодорович – единогласное решение (30-27, 30-27, 29-28)4

– Душко Тодорович – единогласное решение (30-27, 30-27, 29-28)4 Сантьяго Понциниббио – Мигель Баэса – единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28);

– Мигель Баэса – единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28); Роман Долидзе – Лауреано Старополи – единогласное решение (30-27, 30-27, 30-27);

– Лауреано Старополи – единогласное решение (30-27, 30-27, 30-27); Марчин Тыбура – Уолт Харрис – технический нокаут (первый раунд, 4:06);

– Уолт Харрис – технический нокаут (первый раунд, 4:06); Жаирзиньо Розенструйк – Аугусто Сакаи – технический нокаут (первый раунд, 4:59).

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