В польском Гданьске прошел турнир KSW 61: To Fight or Not To Fight. Изначально ивент планировали провести в Гданьском Шекспировском театре, но затем из-за ограничений перенесли на «Эрго Арену».

Главным событием вечера стал поединок пятикратного обладателя титула «Самый сильный человек мира», стронгмена Мариуша Пудзяновского и еще одного поляка Лукаша Юрковского. Они дрались в тяжелой весовой категории до 120 килограммов.

Пудзяновский проиграл стартовый раунд, уверенно забрал второй и в начале третьего перевел соперника в партер. Он лег на Юрковского, заблокировал ему руки и о-о-о-о-чень ме-е-е-е-дленно наносил удары кулаком по голове. У Лукаша не было физической возможности защиты, поэтому он мужественно терпел тумаки, но в середине второй минуты все же сдался.

Из-за расположения оператора непонятно, Юрковский сам постучал или же рефери увидел неспособность бойца продолжать поединок. Но 44-летнему стронгмену присудили победу техническим нокаутом. Он и так уверенно шел к успеху, ведь, по данным Sherdog , лидировал по судейским карточкам со счетом 19-18.

Статистика Пудзяновского – 15-7, он идет на серии из трех побед подряд.

40-летний Лукаш Юрковский проиграл третий из пяти последних поединков, его рекорд – 17-12.

