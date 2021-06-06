Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко объявил о запуске собственного промоушна. Он носит имя самого спортсмена – Shlemenko Fighting Championship.

Первый турнир SFC проведет 20 июня в Омске. Бойцовский вечер состоится в Академии Авангард. Представители команды STORM Shlemenko Fight Team выйдут в октагон против сильнейших бойцов ММА. Билеты на турнир продаваться не будут – их можно будет получить бесплатно в результате розыгрыша.

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В мае Шлеменко вернулся в октагон после полуторагодичного отсутствия и победил на турнире AMC Fight Nights 101 во Владивостоке.

Россиянин выиграл трехраундовый поединок с бразильцем Марсио Сантосом единогласным решением судей – 30:27, 30:27, 30:27.

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