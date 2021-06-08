Президент UFC Дэйна Уайт остался недоволен выставочным поединком чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мэйуэзера и видеоблогера Логана Пола.

«Это не было похоже на бокс. Но спрос на такие вещи будет всегда. Всегда будут люди, готовые заплатить 50 долларов за просмотр такого боя. Представляете, что было бы, если бы Ким Кардашьян захотела подраться с Амандой Нуньес? Как думаете, насколько крутым был бы этот бой? Но дайте же отдохнуть от этого, черт возьми», – приводит слова Уайта BJ Penn

Логан Пол провел восьмираундовый поединок с Флойдом Мэйуэзером.

Победитель не определился, так как бой не завершился досрочно, а очки не считались из за несанкционированного статуса поединка.

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