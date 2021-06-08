Смешанные единоборства могут войти в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе как минимум в качестве выставочного вида спорта. Об этом рассказал президент Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) Керрит Браун.
«ММА – бурно развивающийся вид спорта, мы, безусловно, хотим стать частью олимпийской семьи. Мы усердно работаем в этом направлении, и, конечно же, у нас есть конкуренты. Вы знаете, как популярны ММА в США, мы рассчитываем в 2028 году попасть в олимпийскую семью. Вполне вероятно, что на Играх в Лос-Анджелесе ММА будут как минимум выставочным видом спорта.
Хабиб на Олимпийских играх? Почему бы и нет, он смог бы выступить, я думаю. Да, у нас смогли бы выступать и профессионалы, и любители – это вопрос критериев. Посмотрим, на каком этапе вступления в олимпийскую семью мы будем в 2028 году», – приводит слова Брауна ТАСС.
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- Олимпийские игры в Лос-Анджелесе должны пройти в июле-августе 2028 года.
- Изначально город подавал заявку на проведение ОИ-2024, но в 2017-м власти Лос-Анджелеса и руководство МОК договорились о проведении Игр в 2028-м.
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