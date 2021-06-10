Боец UFC Мовсар Евлоев поделился мнением о бывшем государственном деятеле Советского Союза Иосифе Сталине. Евлоев проклинает Сталина и желает ему ада.
«Какое может быть отношение к человеку, который просто уничтожал людей, выселял их из своих домов? Они в дороге умирали от холода, от голода. Когда в поездах умерло порядка 50 процентов людей. Народами выселял людей, какое к нему может быть отношение? Я буду проклинать его каждый день, который я живу. Сейчас ему нелегко, но в аду еще лучше будет. Вся моя надежда на это. Он сполна ответит за все. Ничто не остается безответным», – приводит слова Евлоева ютьюб-канал «Ушатайка: Спорт-Экспресс».
Смешанные боевые искусства
MMA могут появиться на Олимпиаде-2028
- Евлоев провел четыре боя в полулегком весе UFC и одержал четыре победы.
- Следующий поединок Мовсара намечен на 12 июня на UFC 263 против Хакима Даводу.
Смешанные боевые искусства
Уайт: «Представляете, если бы Кардашьян подралась с Амандой?»
Смешанные боевые искусства
Шлеменко основал промоушн и назвал его в честь себя