Ислам Махачев, выступающий в UFC в легкой весовой категории, проведет следующий бой с бразильцем Тиаго Мойзесом.

Российский боец смешанных единоборств выйдет в октагон в ночь с 17-го на 18-е июля. Об этом сообщил официальный инстаграм UFC Russia.

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Последний раз Махачев бился в марте 2021 года. Тогда он досрочно победил Дрю Добера. Это был первый поединок бойца с сентября 2019 года. На данный момент победная серия Ислама состоит из семи встреч. Что касается Мойзеса, то он одержал три победы кряду.

В статусе профессионального спортсмена 29-летний Ислам Махачев выступает уже 10 лет.

Ислам занимает девятое место в рейтинге легковесов UFC, Мойзес – 14-е.

Боец провел 20 боев и проиграл лишь однажды бразильцу Андриано Мартинсу.

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