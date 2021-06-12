В Анкасвилле (Коннектикут, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 260, в котором участвовали бойцы из России и СНГ.

Украинец Ярослав Амосов победил бразильца Дугласа Лиму и стал чемпионом промоушна в полусреднем весе. Он контролировал поединок на протяжении всех пяти раундов и в концовке разбил сопернику бровь ударом снизу. Судьи единогласно отдали Амосову победу.

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Ранее в октагон вышла 32-летняя российская спортсменка Марина Мохнаткина, последний поединок которой датирован мартом 2019 года. Мохнаткина выиграла бой у американки Аманды Белл, убедив всех судей – 30-27, 30-27, 30-27.

«Очень долго ждала этого боя, потому что два года уже не дралась. И сегодня была задача выйти на этот бой как на праздник. И мне действительно хотелось подраться все три раунда, насладиться этой атмосферой октагона. Не хотелось торопиться. Поэтому я двигалась сегодня по октагону, словно в танце. Совершенству нет предела, это только начало. У меня грандиозные планы в этом направлении», – сказала Мохнаткина после боя.

Также участником ивента был однорукий боец из США Ник Ньюэлл. Он раздельным решением проиграл соотечественнику Бобби Кингу, хотя уже умеет в Bellator одну победу.

Амосов остался непобежденным, его рекорд – 26-0.

Статистика Мохнаткиной – пять побед и два поражения.

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