Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал предложение подписчика выйти в октагон против бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Я не спортсмен, стараюсь еле-еле физкультурой заниматься, а спортом не получается – старый уже. С Хабибом в октагон? Нет. Хабиб же чемпион. У нас и весовые категории разные. Он сейчас бизнесом занимается, завершил карьеру. А я занимаюсь хозяйственными делами. Пусть спортсмены выходят на ринг, на ковер, я не знаю, в клетку. Почему вы все опять непонятные вопросы задаете? Темы поднимаете, я не понимаю» – сказал Кадыров во время прямого эфира в инстаграме.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в ММА осенью 2020 года после победы над Джастином Гэтжи.

Боец одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения.

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