В ночь с 12 на 13 июня на арене Gila River в аризонском городе Глендейл состоится ивент UFC 263, главным поединком которого станет бой-реванш в среднем весе между действующим чемпионом Исраэлем Адесаньей из Новой Зеландии и итальянцем Марвином Веттори. Но для фанатов ММА из России и ближнего зарубежья главный интерес вызовет не этот бой, а встреча россиянина Мовсара Евлоева против Хакима Даводу из Канады.

Главный бой

Это будет второй ивент, который промоушн устраивает в Глендейле, после боя Порье и Гэтжи в апреле 2018 года. Именно тогда Исраэль Адесанья и Марвин Веттори сошлись в октагоне впервые – новозеландец нигерийского происхождения победил раздельным решением судей в трех раундах.

Смешанные боевые искусства Кадыров – о бое с Нурмагомедовым: «Нет, Хабиб же чемпион» 4 ЧАСА НАЗАД

Адесанья – один из самых опасных и раскрученных бойцов UFC. На его счету 20 побед в 20 поединках, 15 из них – нокаутами. В UFC у Исраэля 9 побед, 4 из них он одержал досрочно. Третьему номеру рейтинга в среднем весе придется сильно постараться, чтобы уронить Адесанью на канвас. Статистика Веттори в ММА: 16 побед в 21 поединке, две – нокаутами. Итальянец проиграл 4 боя, и уже ближайшей ночью их число может увеличиться до пяти: Марафон Бет не очень верит в Веттори и дает на его победу коэффициент 3,20 . На победу Адесаньи – 1,36

Мовсар Евлоев – Хаким Даводу

Мовсар Евлоев Фото: Getty Images

Российский боец провел четыре поединка в полулегком весе UFC и одержал четыре победы. Евлоев считается абсолютным фаворитом встречи – Марафон дает на Мовсара коэффициент 1,363 , а на Даводу – 3,08

Основной кард

Исраэль Адесанья – Марвин Веттори

Дейвесон Фигейредо – Брэндон Морено

Леон Эдвардс – Нэйт Диаз

Дэмиан Майя – Белал Мухаммад

Пол Крейг – Джамал Хилл

Предварительный кард

Дрю Добер – Брэд Ридделл

Эрик Андерс – Даррен Стюарт

Лорен Мёрфи – Джоанн Калдервуд

Мовсар Евлоев – Хаким Даводу

Ранний предварительный кард

Пэнни Кианзад – Алексис Дэвис

Мэтт Фревола – Терренс Маккинни

Чейс Хупер – Стивен Питерсон

Фарес Зиам – Луиджи Вендрамини

Карлос Фелипе – Джейк Коллье

За кем еще надо следить

Помимо боя Адесанья – Веттори в качестве соглавного события турнира запланирован бой-реванш за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе между действующим чемпионом бразильцем Дейвисоном Фигейредо и Брэндоном Морено из Мексики. Несмотря на тот факт, что Морено возглавляет рейтинг промоушна в наилегчайшем весе, главным фаворитом боя считается Фигейредо: Марафон дает на его победу коэффициент 1,47 , на победу мексиканца – 2,72 . До этого соперники встречались в декабре 2020 года на турнире UFC 256 Фигейредо – сохранил титул после того, как поединок завершился ничьей.

Дейвесон Фигейредо Фото: Getty Images

Также заметным событием вечера станет схватка за пояс в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и бывшим претендентом на звание чемпиона UFC в легком весе Нэйтом Диаcом. Изначально бой должен был состояться 15 мая на турнире UFC 262, однако сорвался из-за травмы Нэйта и был перенесен на июнь. Марафон не видит шансов американца на победу в титульном поединке и заранее уверен в победе ямайца: коэффициент на победу Диаcа – 5,35 . На победу Эдвардса – 1,163

Где смотреть

Бои основного карда намечены на 5:00 (мск). За поединками можно наблюдать в мобильном приложении UFC, на канале UFC Fight Pass, на Wink и More.tv.

ОПРОС КТО ПОБЕДИТ В ГЛАВНОМ БОЮ UFC 263? Исраэль Адесанья Марвин Веттори

Смешанные боевые искусства Амосов – чемпион Bellator, Мохнаткина взяла 1-й бой за 2 года 6 ЧАСОВ НАЗАД