В ночь с 12 на 13 июня по московскому времени в Глендейле (Аризона, США) состоялся турнир UFC 263 с участием российского бойца Мовсара Евлоева.

Евлоев бился в предварительном карде с канадцем Хакимом Даводу. Бой продлился все три раунда, Евлоев победил единогласным решением судей – 29-27, 29-27, 29-27.

В основном карде британец Леон Эдвардс победил американца Нейта Диаса. Судьи единогласно встали на сторону Эдвардса – 49-46, 49-46, 49-46).

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Соглавный бой за титул принес успех Брендону Морено, который стал новым чемпионом промоушна в наилегчайшем весе, одолев Дэйвисона Фигейреду. В третьем раунде Морено провел успешный сабмишн, и соперник постучал по канвасу.

Ивент завершался главным поединком между чемпионом в среднем весе Исраэлом Адесаньей и Марвином Веттори. По итогам пяти раундов победил Адесанья.

Евлоев пока не имеет поражений в MMA. Всего он одержал 14 побед, в UFC – пять.

Статистика Адесаньи – 21 победа и одно поражение.

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