Российского бойца ММА Ислама Вагабова объявили в розыск по подозрению в соучастии в убийстве племянника бывшего президента Дагестана Мухи Алиева. Об этом сообщил главный редактор журнала «Дагестан» Магомед Бисавалиев.
«Избитый три дня назад племянник Муху Алиева, по инсайду, сегодня скончался в больнице. Говорят, к его избиению причастен боец ММА Ислам Вагабов и он объявлен в розыск», – написал Бисавалиев в инстаграме.
  • 29-летний Вагабова одержал две победы в двух поединках в смешанных единоборствах.
  • Последний бой он провел в августе 2019 года, когда победил Али Куштавато техническим нокаутом в первом раунде.
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