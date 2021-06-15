Российского бойца ММА Ислама Вагабова объявили в розыск по подозрению в соучастии в убийстве племянника бывшего президента Дагестана Мухи Алиева. Об этом сообщил главный редактор журнала «Дагестан» Магомед Бисавалиев.

«Избитый три дня назад племянник Муху Алиева, по инсайду, сегодня скончался в больнице. Говорят, к его избиению причастен боец ММА Ислам Вагабов и он объявлен в розыск», – написал Бисавалиев в инстаграме

29-летний Вагабова одержал две победы в двух поединках в смешанных единоборствах.

Последний бой он провел в августе 2019 года, когда победил Али Куштавато техническим нокаутом в первом раунде.

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