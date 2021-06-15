Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боец UFC Хамзат Чимаев сильнее, чем бывший чемпион организации Хабиб Нурмагомедов.

«Наверное, уже Чимаев сильнее, потому что Хабиб оставил спорт. В свое время лучше был Нурмагомедов. И он это доказал в октагоне. Хабиб достиг своих целей и ушел из спорта. Теперь он помогает молодым бойцам. У него своя лига, занимается бизнесом.

У нас никаких проблем нет. Я сказал, что он проект UFC, а некоторые захотели это преподнести по-другому. Я если бы хотел что-то про Хабиба сказать, сказал бы по-другому. Но у меня нет ничего плохого, чтобы сказать про него», – сказал Кадыров в прямом эфире инстаграма.

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Хабиб Нурмагомедов провел 29 боев в карьере и одержал 29 побед, 13 из них – в UFC. Он трижды защищал пояс чемпиона в легком весе.

Хамзат Чимаев провел в промоушне три боя – все поединки он выиграл.

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