Российский боец UFC в полутяжелом весе Максим Гришин раскритиковал Артема Дзюбу за действия в матче против Бельгии на Евро-2020.

«Знаю, что сборная России провела матч в Санкт-Петербурге. Не вникаю в каждый матч турнира, слежу за лидерами футбола и нашими ребятами, но не рассчитываю на определенный результат. Даже не могу спрогнозировать, выйдут они из группы или нет, потому что сборная Дании – серьезный соперник, а финны уже победили датчан. Не знаю состав команды Финляндии, чтобы приблизительно понять силу соперника.

Я сам из Тамбова и у нас была команда, которая распалась из-за некоторых функционеров. Когда с «Тамбовом» играл «Зенит», один из самых больших забивателей нашей страны отличился четыре раза и радовался, как мальчишка, а вот в матче с бельгийцами даже не смог подойти к воротам. Поэтому всем нужно смотреть ММА, потому что только в двух видах спорта наши спортсмены очень успешны за границей. Это ММА и хоккей. Мы сами любим драться и бить людей на льду клюшками», – приводит слова Гришина Telesport

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Матч с финнами состоится в Петербурге и начнется в 16:00 (мск).

В первом туре Россия проиграла Бельгии (0:3), финны одолели датчан (1:0).

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