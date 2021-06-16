Российский боец полусреднего веса Алексей Махно в интервью Eurosport.ru вспомнил встречу с Хабибом Нурмагомедовым в начале десятых годов.

«Хабиб приехал в Москву. Его пригласил к нам в зал Эдик Вартанян. Мы потренировалась. А потом так получилось, что у нас в зале прямо в раздевалке был хамам. Мы пошли чуть погреться. И так получилось, что мы с ним остались вдвоем. И заговорили про мечту. Он спросил, какая у меня мечта. Я сказал ему свои мысли.

Хабиб мне сказал такую фразу и очень правильную: «Без мечты жить нельзя». И я это так запомнил. Это мне прямо запало в голову. Такое яркое воспоминание с ним. Он действительно герой нашего времени», – сказал Махно. Полное интервью с бойцом смотрите в пятницу на канале «Eurosport Интервью»

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Махно провел 29 боев в ММА, одержав 23 победы (9 – нокаутом) при 6 поражениях.

В последнем бою 16 марта Атаман победил единогласным решением судей Васо Бакошевича.

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