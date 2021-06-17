Опубликовано 17/06/2021 в 04:58 GMT | Обновлено 17/06/2021 в 04:59 GMT

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо обратился к дагестанскому блогеру Хасбулле Магомедову.

Его тренер Эрик Альбарассин записал видеообращение из кресла в барбершопе. «Как дела, Хасбулла? Меня зовут Капитан. Мой боец – Triple C», – сказал коуч по-русски и передал слово сидящему рядом Сехудо.

«Очень приятно. Генри Сехудо, – представился файтер. – Олимпийский чемпион. Двойной UFC чемпион. Я тебя порву», – пригрозил Сехудо в камеру. Он также произнес эти слова на ломаном русском языке. Последнюю фразу 34-летний американец сказал после того, как сорвал парикмахерскую накидку и остался с голым торсом.

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«Хасбулла, твои дни сочтены. Я король России. О, и не думай, что ты сорвался с крючка, Абдурозик», – подписал ролик Сехудо.

Хасбулла – дагестанский блогер с 1,1 миллиона подписчиков в инстаграме. Абдурозик – певец из Таджикистана. Они оба страдают дефицитом гормона роста, из-за чего не превышают в высоту 100 см. Хасбик и Абдурозик стали известными после объявления о потенциальном поединке по правилам смешанных единоборств на канале бойца MMA Асхаба Тамаева.

Генри Сехудо завершил карьеру в мае 2020 года. Он брал пояса в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях UFC и дрался в дивизионах до 57 кг и 61 кг.

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