Российский боец полусреднего веса Алексей Махно в интервью Eurosport.ru рассказал, как повел бы себя в ситуации, если бы на него в кофейне напали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
– Если бы ты сидел тогда в «Кофемании», твои действия?
– Я бы подрался с ними [с Мамаевым и Кокориным]. Допускаю даже момент, что, может быть, они бы меня и привалили. Их же много было. Хорошо – я бы с собой забрал кого-то, конечно, но, может быть, меня в спину ударили бы стулом или бутылкой по голове. Такое же может быть? Они же тоже там неущербные какие-то. Здоровые молодые пацаны, – заявил Махно в интервью Анару Ибрагимову.
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Полный разговор с бойцом смотрите в пятницу на канале «Eurosport Интервью».
- Махно провел 29 боев в ММА, одержав 23 победы (9 – нокаутом) при 6 поражениях.
- В последнем бою 16 марта Атаман победил единогласным решением судей Васо Бакошевича.
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