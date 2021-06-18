Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему не пригласил легендарного бойца Федора Емельяненко на турнир своего промоушна Eagle FC.

«Не думаю, что он отказывался, просто дело в предложении. У меня в голове вообще не было мыслей по поводу приглашений. Вот Забит Магомедшарипов приехал. Но он приехал с Магомедом Тигром Магомедовым, у которого на турнире брат дерется. Это дело случая.

Но Федора можно было бы пригласить. Это хорошая идея, спасибо. Думаю, в Москве можно пригласить, так что постараюсь до него достучаться», – заявил 32-летний Нурмагомедов на пресс-конференции.

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Хабиб завершил карьеру осенью 2020 года после победы над Джастином Гэтжи. Его статистика – 29-0.

Теперь поясом в легком весе владеет Майкл Чендлер.

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