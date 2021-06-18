Боец ММА Алексей Махно в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport рассказал, что он готов сделать, если «Спартак» выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.

– У меня есть варианты. Первое – набить татушку. Второе – перекрасить волосы. Третье – выбрить ромбик. Выйти на бой под МакSим «Знаешь ли ты».

– Ну вот самое безобидное – выйти на бой под МакSим. Cмотри. Сделаю татушку – прямо вижу, как папенька мне ее отрезает, стирает. Нет. Перекрасить волосы? На что папенька скажет: «У меня сын петух, что ли?» То есть тоже исключено. А выбрить ромбик? Нет-нет. Я уже не в том возрасте, чтобы ромбики выбривать. А выйти под МакSим – нормально. Нормальная песня, кстати. Забиваемся? Да не вопрос, – заявил Махно.

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Махно провел 29 боев в ММА, одержав 23 победы (9 – нокаутом) при 6 поражениях.

В последнем бою 16 марта Атаман победил единогласным решением судей Васо Бакошевича.

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