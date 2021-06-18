Боец ММА Алексей Махно рассказал в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport, были ли у Хабиба Нурмагомедова амбиции в начале карьеры.

«Конечно. Элементарно даже темп на тренировке, пахота. Вот есть от человека энергетика, и видно, что он хочет, что ему мало. В целом, ему всего мало. Вот он чего-то хочет. Как это объяснить? В 2014 году его путь только начинался. И он уже тогда был в центре внимания. Пришел в зал, и от него такая энергетика. Он пришел со своими друзьями, товарищами другими спортсменами, но он уже был в центре внимания», – рассказал Махно.

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Махно провел 29 боев в ММА, одержав 23 победы (9 – нокаутом) при 6 поражениях.

В последнем бою 16 марта Атаман победил единогласным решением судей Васо Бакошевича.

Хабиб Нурмагомедов провел 29 боев в профессиональных ММА и одержал 29 побед. Орел завершил карьеру в октябре 2020 года.

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