Экс-чемпион UFC в легковесном дивизионе Хабиб Нурмагомедов провел пресс-конференцию в казахстанском Алматы перед турниром промоушна Eagle Fighting Championship. Местный репортер задал ему вопрос о начале футбольной карьеры и о том, представляет ли 32-летний файтер себя в казахстанском чемпионате.

«Честно – нет. Если играть, то в Премьер-лиге. Не в российской, в Англии.

А так мне как профессиональному футболисту скоро будет 33 года, я не думаю, что мне что-то светит. Но какую-то футбольную историю я бы построил. У меня есть кое-какие проекты, может быть, какую-то академию [открою] и так далее. В этом направлении я двигаюсь, думаю, что скоро услышите.

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А самому играть и без любительской карьеры сразу переходить в профессионалы... Быть в какой-то команде якорем тоже не хочется», – сказал Нурмагомедов на пресс-конференции EFC

В начале июня махачкалинский клуб «Легион-Динамо», выступающий в ПФЛ, предложил Хабибу контракт с зарплатой на любую сумму. Бывший боец смешанного стиля не отреагировал на оффер из Дагестана.

11 июня Нурмагомедов выложил в фейсбуке видео с вопросами и ответами и допустил вероятность, что в случае интересного предложения согласится на дебют в футболе.

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