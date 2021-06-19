Российский боец полусреднего веса Алексей Махно встретился с Анаром Ибрагимовым и дал интервью Eurosport.ru. В почти 40-минутной беседе были затронуты теме о встрече с Хабибом Нурмагомедовым, футболе и московском «Спартаке», съемках в кино и многом другом.

Полное интервью бойца ММА Махно. Тут – про Хабиба и секс

О Хабибе

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– Хабиб приехал в Москву. Его пригласил к нам в зал Эдик Вартанян. Мы потренировалась. А потом так получилось, что у нас в зале прямо в раздевалке был хамам. Мы пошли чуть погреться. И так получилось, что мы с ним остались вдвоем. И заговорили про мечту. Он спросил, какая у меня мечта. Я сказал ему свои мысли.

Хабиб мне сказал такую фразу и очень правильную: «Без мечты жить нельзя». И я это так запомнил. Это мне прямо запало в голову. Такое яркое воспоминание с ним. Он действительно герой нашего времени.

Элементарно даже темп на тренировке, пахота. Вот есть от человека энергетика, и видно, что он хочет, что ему мало. В целом, ему всего мало. Вот он чего-то хочет. Как это объяснить? В 2014 году его путь только начинался. И он уже тогда был в центре внимания. Пришел в зал, и от него такая энергетика. Он пришел со своими друзьями, товарищами другими спортсменами, но он уже был в центре внимания.

Хабиб Нурмагомедов, UFC Фото: Getty Images

О «Спартаке»

Махно – болельщик «Спартака», и в случае выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов он готов на кое-что необычное.

– У меня есть варианты. Первое – набить татушку. Второе – перекрасить волосы. Третье – выбрить ромбик. Выйти на бой под МакSим «Знаешь ли ты».

– Ну вот самое безобидное – выйти на бой под МакSим. Cмотри. Сделаю татушку – прямо вижу, как папенька мне ее отрезает, стирает. Нет. Перекрасить волосы? На что папенька скажет: «У меня сын петух, что ли?» То есть тоже исключено. А выбрить ромбик? Нет-нет. Я уже не в том возрасте, чтобы ромбики выбривать. А выйти под МакSим – нормально. Нормальная песня, кстати. Забиваемся? Да не вопрос.

О тренировках

Три тренировки в день. Но это не так, что ты ушатываешься вусмерть. Третья тренировка – это может быть растяжка. Как правило, две тяжелые тренировки в день. Начинается неделя, я за выходные восстановился – то есть, в субботу в идеале это одна тренировка с тренером именно на лапах, именно под соперника. Потом в идеале баня, если хорошо пропариться, то у меня в принципе воскресенье выпадает из жизни. Я могу сходить позавтракать и остальной день лежу в кровати. Очень люблю кино и сериалы и могу весь день смотреть сериалы.

О съемках в кино

Мне предлагали сниматься в кино – это одна из моих целей. Не скажу, что мечта, но я бы хотел попробовать себя в кино. Считаю себя требовательным человеком к самому себе. Я тренируюсь всю жизнь, это мой хлеб. И приходит парень в зал – он купил классный шмот, у него могут быть на руках перчатки за 1000 баксов, он работает на лапах, выходит из зала и говорит: я делаю то же самое. Нет – я ревностно к этому отношусь. Это дело моей жизни, я вкладываю кучу сил и времени в это.

Алексей Махно (официальная страница ВКонтакте) Фото: Other Agency

И вот вернемся к кино. Я очень хочу попробовать, потому что это отдельная моя любовь, но у меня нет образования. Я смотрел у Дудя был Сергей Бурунов – заговорили про людей, которые снимаются в кино без образования. И есть такая актриса – по-моему, ее зовут Саша Бортич. И вот ее привели в пример, что она без образования. Я так понял, по словам Бурунова, что настоящие актеры – назовем их так – они к такого рода специалистам относятся скептически. Я приду на съемочную площадку и не понимаю специфику, как человек, который приходит впервые в зал. Он не понимает, почему не может надеть борцовки и пройти в них через весь зал.

О специфике жизни в Москве

– Я вырос в Туле и, скажем так, это начало 2000-х. В момент, когда ты вышел из двора и идешь до школы, тебе надо напрягаться. Мы росли не в тепличных условиях. Недавно в Москве я переехал жить в центр. Хорошая погода, я часто гуляю по центру и смотрю на местных ребят – детей или подростков – которые вижу, что здесь живут. В основном, я жил в Люберцах, и там вроде бы та же молодежь – 2021 год на дворе – но они другие. Они более заряженные, они хотят прийти в центр. Классный пример для этого – зал: разные ребята с разных городов и разных стран: один там работает, другой там, звезд никто с неба не хватает. Есть прожиточный минимум, а они хотят больше.

О пиве

– Любимого нет. Я не занимаю жесточайшую позицию, хотя понимаю, чего хочет Александр Шлеменко. Это гораздо глубже, чем просто запрет алкоголя. Он делает хорошее дело. Но я знаю хоккеистов, которые играют на высшем уровне и после матча в раздевалку пиво заносят. Я пиво не люблю – люблю Кока-Колу. Это дело каждого – главное, чтобы стульями в «Кофемании» никого не били.

Александр Шлеменко Фото: Getty Images

– Если бы ты сидел тогда в «Кофемании», твои действия?

– Я бы подрался с ними [с Мамаевым и Кокориным]. Допускаю даже момент, что, может быть, они бы меня и привалили. Их же много было. Хорошо – я бы с собой забрал кого-то, конечно, но, может быть, меня в спину ударили бы стулом или бутылкой по голове. Такое же может быть? Они же тоже там неущербные какие-то. Здоровые молодые пацаны.

О боях со знакомыми

– Я не сторонник. Есть люди, с которыми у меня товарищеские отношения. Для меня это странно – драться со знакомым. Не то что не по-человечески, но проходит бой – люди говоря сначала о хороших отношениях, чай за одним столом условно, нормальные товарищеские отношения, А потом выходят в клетку целенаправленно наносить друг другу увечья на глазах у всей страны. Ну странно же.

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