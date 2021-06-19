В ночь с 19 на 20 июня в спортивном комплексе «APEX» в Лас-Вегасе состоится ивент UFC Vegas 29. В рамках главного боя вечера в октагон выйдут топовый южнокорейский боец Чон Чхан Сон по кличке Корейский зомби и американец Дэн Иге. Но для фанатов ММА из России и ближнего зарубежья главный интерес вызовет не этот поединок, а встреча между россиянином Алексеем Олейником и бойцом из Молдовы Сергеем Спиваком.

Главный бой

Корейский зомби не появлялся в октагоне с UFC Fight Night 180, который состоялся 18 октября 2020 года. Он проиграл Брайану Ортеге единогласным решением судей. Его нынешний соперник, американец Дэн Иге, намерен продлить серию южнокорейца до двух поражений подряд: «Я уверен, что впереди очень зрелищный бой – так происходит всегда, когда условия поединка на моей стороне. Он стойкий и крепкий парень, но я обладаю большей мощью, чем его предыдущие соперники. Я планирую провести хороший бой, победить и сделать громкое заявление после поединка».

Смешанные боевые искусства Тренировки, кино и не только. Мудрое вью бойца Махно 8 ЧАСОВ НАЗАД

Что касается поединка, то он пройдет в формате 5 раундов по 5 минут. На взвешивании соперники показали одинаковый вес – 66,2 килограмма. А дуэль взглядов бойцы провели максимально сдержанно и даже не думали провоцировать друг друга. Видимо, решили не расплескивать эмоции до выхода в октагон.

Алексей Олейник – Сергей Спивак

Олейник очень не хотел драться со Спиваком – по признанию российского спортсмена, поединок навязал ему UFC. «Других вариантов не предлагали. Более того – настойчиво попросили от этого боя не отказываться, хотя им известно, что я не хочу драться с соотечественниками. Написал ему, мол, Серега, такая ситуация, без обид, меня вынудили на такой бой, и никаких вариантов нет. Не знаю, была ли у него возможность отказаться, но у меня ее не было точно», – заявил он Sport24

Поединок состоится в тяжелом весе, оба бойца уложились в него, хоть и показали разные цифры на взвешивании: Спивак оказался на 6,3 кг тяжелее соперника.

Основной кард

Чон Чхан Сон – Дэн Иге

Алексей Олейник – Сергей Спивак

Марлон Вера – Дэйви Грант

Джулиан Эроса – Сен Ву Чой

Веллингтон Турман – Бруну Сильва

Мэтт Браун – Диего Лима

Предварительный кард

Алекса Камур – Николае Негумеряну

Канако Мурата – Вирна Яндироба

Калинн Уильямс – Мэттью Семелсбергер

Джош Парисян – Роке Мартинез

Хоаким Сильва – Рик Гленн

Кейси О'Нилл – Лара Прокопио

Где смотреть

Бои основного карда намечены на 2:00 (мск). За поединками можно наблюдать в мобильном приложении UFC, на канале UFC Fight Pass, на Wink и More.tv. Также три главных боя в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ – трансляция начнется в 3:20 по московскому времени.

Смешанные боевые искусства Полное интервью бойца ММА Махно. Тут – про Хабиба и секс ДЕНЬ НАЗАД