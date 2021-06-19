Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов заявил, что готов встретиться в октагоне с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

Промоутер Асхаб Тамаев показал ему фотографии потенциальных соперников. Из тройки Макгрегор – Логан Пол – Генри Сехудо Хасбик выбрал именно Ноториуса. «Я хочу вот этого наказать, он слишком много болтает», – ткнул пальцем в изображение Конора Магомедов.

Тамаев обратил внимание, что ирландец превосходит дагестанца в весовой категории. Последний поединок Макгрегор провел в легковесном дивизионе (до 70 кг), масса тела Хасбика насчитывает 18 килограммов.

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Асхаб предложил бой с Генри Сехудо, который владел поясом до 57 кг. «Это более-менее твоя категория, он тебе кидал вызов в инстаграме», – заметил ютьюб-блогер. «Газуем», – согласился Хасбулла.

Хасбик готовится к поединку с таджикистанским певцом Абдурозиком, чей вес составляет 17 килограммов. Они уже провели пресс-конференцию и дуэль взглядов. За месяц их первая очная встреча набрала на ютьюбе 13 миллионов просмотров.

Конор Макгрегор готовится к трилогии против Дастина Порье. Их очередной реванш состоится на турнире UFC 264 в Неваде в ночь с 10 на 11 июля.

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