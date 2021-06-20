Турнир UFC Vegas 29 завершился поединком полулегковесов Чэн Сон Джунга и Дэга Иге. Бой продлился всю дистанцию из пяти раундов – Корейский Зомби перебил соперника и победил единогласным решением судей. Сон отыграл поражение Ортеге, а Иге уступил во второй раз за четыре последних боя.

Дэн Иге и Корейский зомби Фото: Getty Images

Таким же исходом завершился соглавный поединок российского бойца Алексея Олейника и представителя Молдавии Сергея Спивака. 43-летний ветеран получил рассечение во время поединка, но все равно довел его до конца. Олейник проиграл единогласным решение – это его третье поражение подряд, он близок к увольнению из промоушна. Спивак победил третий раз подряд.

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Турнир не обошелся без досрочных завершений. Удивительный нокаут из партера организовал бразилец Бруно Силва, который отключил Джулиано Эросу в конце первого раунда. Обычно в таком положении соперники добивают бойцов и ждут остановки судей, но смысла не было – Эроса не выдержал ударов и потерял сознание.

Легендарный ветеран Мэтт Браун шел на сери из двух поражений. Это не помешало 40-летнему американцу нокаутировать Диего Лиму в середине второго раунда.

Все результаты турнира UFC Vegas 29:

Чэн Сон Джунг – Дэн Иге, единогласное решение (48-47, 49-46, 49-46);

– Дэн Иге, единогласное решение (48-47, 49-46, 49-46); Сергей Спивак – Алексей Олейник, единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28);

– Алексей Олейник, единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28); Марлон Вера – Дэйви Грант, единогласное решение (29-27, 29-28, 30-26);

– Дэйви Грант, единогласное решение (29-27, 29-28, 30-26); Сеунгву Чой – Джулиан Эроса, технический нокаут (1-й раунд, 1:37);

– Джулиан Эроса, технический нокаут (1-й раунд, 1:37); Бруно Силва – Веллингтон Турман, нокаут (1-й раунд, 4:45);

– Веллингтон Турман, нокаут (1-й раунд, 4:45); Мэтт Браун – Диего Лима, нокаут (2-й раунд, 3:02);

– Диего Лима, нокаут (2-й раунд, 3:02); Николае Негумереану – Алекса Камур, раздельное решение (29-28, 28-29, 29-28);

– Алекса Камур, раздельное решение (29-28, 28-29, 29-28); Вирна Яндироба – Канако Мурата, технический нокаут (остановка доктором) (2-й раунд, 5:00);

– Канако Мурата, технический нокаут (остановка доктором) (2-й раунд, 5:00); Кэлинн Уилльямс – Мэттью Семелсбергер, единогласное решение (30-27, 29-28, 29-28);

– Мэттью Семелсбергер, единогласное решение (30-27, 29-28, 29-28); Джош Парисян – Роке Мартинес, раздельное решение (28-29, 29-28, 29-28);

– Роке Мартинес, раздельное решение (28-29, 29-28, 29-28); Рик Гленн – Йоахим Силва, нокаут (1-й раунд, 0:37);

– Йоахим Силва, нокаут (1-й раунд, 0:37); Кейси О'Неилл – Лара Прокопио, удушающий прием (3-й раунд, 2:54).

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