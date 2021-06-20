Турнир UFC Vegas 29 завершился поединком полулегковесов Чэн Сон Джунга и Дэга Иге. Бой продлился всю дистанцию из пяти раундов – Корейский Зомби перебил соперника и победил единогласным решением судей. Сон отыграл поражение Ортеге, а Иге уступил во второй раз за четыре последних боя.
Дэн Иге и Корейский зомби
Фото: Getty Images
Таким же исходом завершился соглавный поединок российского бойца Алексея Олейника и представителя Молдавии Сергея Спивака. 43-летний ветеран получил рассечение во время поединка, но все равно довел его до конца. Олейник проиграл единогласным решение – это его третье поражение подряд, он близок к увольнению из промоушна. Спивак победил третий раз подряд.
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Турнир не обошелся без досрочных завершений. Удивительный нокаут из партера организовал бразилец Бруно Силва, который отключил Джулиано Эросу в конце первого раунда. Обычно в таком положении соперники добивают бойцов и ждут остановки судей, но смысла не было – Эроса не выдержал ударов и потерял сознание.
Легендарный ветеран Мэтт Браун шел на сери из двух поражений. Это не помешало 40-летнему американцу нокаутировать Диего Лиму в середине второго раунда.
Все результаты турнира UFC Vegas 29:
- Чэн Сон Джунг – Дэн Иге, единогласное решение (48-47, 49-46, 49-46);
- Сергей Спивак – Алексей Олейник, единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28);
- Марлон Вера – Дэйви Грант, единогласное решение (29-27, 29-28, 30-26);
- Сеунгву Чой – Джулиан Эроса, технический нокаут (1-й раунд, 1:37);
- Бруно Силва – Веллингтон Турман, нокаут (1-й раунд, 4:45);
- Мэтт Браун – Диего Лима, нокаут (2-й раунд, 3:02);
- Николае Негумереану – Алекса Камур, раздельное решение (29-28, 28-29, 29-28);
- Вирна Яндироба – Канако Мурата, технический нокаут (остановка доктором) (2-й раунд, 5:00);
- Кэлинн Уилльямс – Мэттью Семелсбергер, единогласное решение (30-27, 29-28, 29-28);
- Джош Парисян – Роке Мартинес, раздельное решение (28-29, 29-28, 29-28);
- Рик Гленн – Йоахим Силва, нокаут (1-й раунд, 0:37);
- Кейси О'Неилл – Лара Прокопио, удушающий прием (3-й раунд, 2:54).
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