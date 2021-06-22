В Москве случился конфликт между группой иностранных студентов и бойцом ММА Агасапаром Мухадовым.

Спортсмен и его обидчики повздорили в очереди в магазин возле общежития РУДН. Словесная стычка переросла в драку, по ходу которой один из мужчин ударил Мухадова бутылкой по голове. Боец получил порезы лица и тела и был госпитализирован.

По данным РЕН-ТВ , нападавших, которые учатся в РУДН, разыскивает полиция.

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Мухадов выступает в промоушне кулачных боев Hardcore Fighting Championship.

Ранее он бился в студенческой лиге ММА.

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