Хабиб Нурмагомедов претендует на звание лучшего бойца смешанных единоборств 2021 года по версии ESPY Award.

32-летний боец вошел в номинацию, несмотря на то, что в 2021 году не провел ни одного боя. Его соперники – чемпион UFC в тяжелом весе Френсис Нганну, а также женщины: действующая чемпионка промоушна в легком и полулегком весе Аманда Нуньес, обладательница пояса в минимальном весе Роуз Намаюнас.

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Итоги премии будут объявлены 10 июля.

Нурмагомедов провел последний бой осенью 2020 года. Он победил Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры.

Его статистика – 29 побед и ноль поражений.

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