Хавьер Мендес, испанский тренер бывшего российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, не исключает, что боец вернется в октагон.

«Можно сказать, он снова хочет драться. Имею в виду, что он скучает по тренировкам и дракам. Наши отношения больше, чем просто борьба, это выходит за рамки борьбы. Это не отношения типа: «Хорошо, я закончил свою карьеру, понимаете, мы с тренером были просто дальними друзьями». Нет, мы семья, мы росли друг с другом. Они для меня семья, и мы всегда будем в жизни друг друга до конца дней.

Когда мы отправились на последний бой, и его двоюродный брат Абубакар должен был драться, он просто был полон энергии и сказал: «Я скучаю по этому чувству». И мне кажется, что он какое-то время будет скучать из-за того адреналина, который ты получаешт от входа в октагон, когда все эти люди тебя подбадривают. Это трудно заменить в обычной жизни, потому что она не такая.

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Я не говорю с ним о том, есть ли у него желание вернуться, поэтому я не знаю. Что я действительно знаю, так это связь его матерью. Ее желания очень важны для него, и если он когда-либо решит, мать должна будет дать ему благословение. Даже если бы он хотел драться, этого никогда не случится. Он не ослушается мать. Я могу с уверенностью сказать, что после двух лет выхода из октагона камбэка точно не будет. Но я могу сказать, что если он все еще в расцвете сил, всегда есть вероятность, что он и его мать смогут поговорить. Да, могу это сказать», – цитируе Мендеса Cageside Press

Нурмагомедов провел последний бой осенью 2020 года. Он победил Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры.

Его статистика – 29 побед и ноль поражений.

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