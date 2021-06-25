Бывший чемпион Pride FC Федор Емельяненко проведет следующий поединок в Москве.
Его бой возглавит первый турнир промоушна Bellator MMA в России. Ивент состоится 23 октября на столичной «ВТБ-Арене». Об этом на пресс-конференции объявили сам Емельяненко-старший и президент организации Скотт Кокер. Соперник Федора еще не определен и станет известен позднее. Боец отметил, что оправился после перенесенной коронавирусной инфеции и находится в хорошей форме.
Также 44-летний файтер объявил, что поединок на родине станет для него предпоследним. «Осталось два боя. Последний бой – либо Россия, либо Америка. Посмотрим. От моего самочувствия будем отталкиваться, я хотел бы отработать контракт полностью и воплотить планы насчет России», – заявил Емельяненко (цитата по Okko Спорт).
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- Последний поединок Федор провел в декабре 2019 года против Куинтона Джексона и победил техническим нокаутом в первом раунде.
- В 2012 году Емельяненко-старший уже заканчивал карьеру, но вернулся в октагон спустя три года. Из последних пяти боев у Императора три победы и два поражения (от Мэтта Митриона и Райана Бейдера).
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