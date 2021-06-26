Январь 2018-го. Фрэнсис Нганну бьется за титул со Стипе Миочичем. В углу – тренер Фернанд Лопес, который забрал камерунского тяжеловеса с парижских улиц в спортзал. Он убедил Нганну, что в боксе тот в лучшем случае станет середнячком, и подтолкнул в ММА. За шесть лет тренер сделал из боксера-любителя претендента на пояс, но затем между ними возникло недопонимание: в первом поединке со Стипе эгоцентричный Фрэнсис не следовал плану, и их пути разошлись.

Лопес мог бы долго сокрушаться из-за потери такого одаренного ученика, но тренеру повезло – ему подкинули Сирила Гана. Француза по прозвищу Хороший парень Лопесу посоветовал шеф-повар ресторана, который тренировался в принадлежащем Фернанду зале MMA Factory. За четыре года до боя с Розенструйком Сирил еще не дебютировал в смешанных единоборствах. Он бился в муай-тай и не выглядел столь атлетично, как сейчас – так же в начале карьеры было и с Нганну.

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Поначалу Лопес скептично отнесся к новичку. На первой встрече Сирил заявил тренеру, что скоро проведет бой с Брисом Гидоном – топовым тайским боксером. Фернанд решил, что Ган либо нагло врет, либо отправится в глухой нокаут. Через несколько дней боец прислал Лопесу фото газетной вырезки с заголовком «Сирил Ган нокаутировал Бриса Гидона летящим коленом в первом раунде». Лопес не поверил в подлинность фотки и принялся гуглить. Помимо доказательств тренер нашел много других интересных записей – они впечатлили Фернанда, он позвонил Гану и предложил работать вместе. Более того, Лопес вынудил бойца отказаться от карьеры в кикбоксинге в пользу ММА – прямо как с Нганну.

Восемь месяцев Сирил упорно тренировался и нигде не выступал, пока Лопесу не позвонил Стефан Патри, президент канадского промоушна ТКО, где в свое время начинал Жорж Сен-Пьер. Тяжелый дивизион организации зачищал польский гигант Адам Дычка, он шел на серии из семи побед нокаутами подряд, и ему искали жесткого оппонента. Лопес предложил Гана – Сирил в тот момент не провел ни одного боя по ММА. Патри психанул от непонимания, зачем вообще предлагать в серьезный промоушн ноунейма, записей которого даже нет в Sherdog. Но Лопес пообещал, что жесткий Дычка не продержится с Ганом двух раундов. Так и вышло – Хороший парень забил оппонента в конце второй пятиминутки.

UFC довольно быстро схантил Сирила – для подписания контракта хватило еще одной победы. Он отказался от предложения кикбоксинг-промоушна Glory, хотя там давали больше. Лопес объяснил Гану, что в UFC он приумножит доход. Больше ярких побед – больше денег. Наконец, можно бросить основную скучную работу – девять лет француз занимался продажей элитной мебели.

Стиль Гана сильно отличается от Нганну. Фрэнсис – жесткий ударник, а у Сирила нет такой мощи в кулаках, зато он более разносторонний боец. Главная фишка нового монстра Фернанда Лопеса – футворк. Даже в отпуске Ган уделяет работе с ногами минимум полчаса в день, тренер требует присылать видео, чтобы точно знать, что Сирил сегодня не пропустил тренировку. Благодаря такой дотошности Ган грациозен в октагоне, отлично держит дистанцию и сохраняет координацию. Француз занимался танцами, и это только украшает его движения.

Лопес абсолютно уверен, что Ган лучше всех двигается в UFC. Если у Доминика Круса и Коди Гарбрандта есть крутой футворк, а у Исраэля Адесаньи – язык тела, то Сирил Ган обладает и тем, и другим. Когда француз начал заниматься с Лопесом, он поразил тренера умением быстро принимать решения. Фернанд вспомнил себя в бойцовские годы – Сирил решает те же проблемы в поединке в три раза быстрее.

Ган – разносторонний боец, за пять поединков в UFC он победил и нокаутами, и сабмишнами, и решениями. Но Лопес считает, что самые опасные удары француза зрители смешанных единоборств еще не видели – речь о локтях и коленях. «Заранее извиняюсь перед тем, кому он попадет этими ударами», – совсем без шуток говорил Лопес. Ган хорош и в партере, его лучшие приемы – твистер, гильотина и скручивание пятки. Последним болевым Сирил победил Дон Тейл Мейса и вошел в историю как автор самого позднего сабмишна в истории тяжелого веса UFC – он скрутил ногу американцу за 14 секунд до финальной сирены.

Сирил Ган скрутил пятку Дон Тейл Мейсу Фото: Getty Images

Ган по-настоящему уникален: он никогда не занимался борьбой и джиу-джитсу, но уже побеждает соперников удушениями и болевыми. Боец невероятно одарен – с пятилетним опытом в единоборствах он дошел до того уровня, что теперь ему по голове едва могут попасть боксеры олимпийской сборной Франции.

По словам Лопеса, от Волкова увернуться будет труднее. Поединок с Александром должен вывести Сирила из зоны комфорта, напугать его. Русский боец стилистически неудобен для Гана, он ниже в рейтинге и станет первой настоящей проверкой в UFC. В лагере Волкова не разделяют восторгов по французу, и это вполне логично. Опыт Гана в UFC – песчинка по сравнению с тем, что осталось за спиной Драго. Александр провел 41 поединок, а француз лишь восемь – у Волкова столько же поражений.

Александр знает, в чем слабые места Гана. Пусть француза считают креативщиком в октагоне, Волков уверен, что Сирил много повторяется, выполняет одни и те же предсказуемые элементы. «Это несложно отследить. У него не такой большой запас ударов: несколько руками, несколько ногами, он их комбинирует, как конструктор LEGO», – считает российский спортсмен.

Драго увидел в Гане боязнь пропустить. Этот аспект тренер Фернанд Лопес называет бойцовской ленью: Сирил всегда действует в энергосберегающем режиме, долго выискивая идеальный момент для атаки. Но Волков полагает, что у француза психологический барьер, а тот самый футворк только мешает финишировать оппонентов. Александр также не видит в Гане тактического мастерства и уверен, что тот слишком уверен в себе, так как пока не проигрывал.

Сирил Ган и Александр Волков Фото: Getty Images

Смешно, но Ган думает о Волкове примерно то же самое. Француз заявил, что Алекс боится, когда у соперника есть нокаутирующая мощь. Сирил привел в пример поединок Драго с Дерриком Льюисом – Ган считает, что Александр отдал бой из-за страха пропустить тяжелый удар.

Француз уже несколько раз мог встретиться в UFC с бойцами из России – ему назначали поединки с Сергеем Павловичем и Шамилем Абдурахимовым. Оба снялись с поединка из-за неизвестных проблем со здоровьем, а Абдурахимов сделал это даже два раза. С последней отмены боя Шамиля с Сирилом прошло чуть больше полугода, а теперь ни Павловичу, ни Абдурахимову такой поединок не светит, даже если они сами захотят.

Но дела Гана в UFC идут не так позитивно, как может показаться. Француз уже успел слегка разочаровать Дэйну Уайта, когда провел блеклый бой с Жаирзиньо Розенструйком. Сирил победил единогласным решением, а после поединка глава промоушна вспомнил, как брутально разнес суринамца Нганну. Уайт заявил, что Ган не улучшил свое положение в дивизионе, несмотря на победу. Сирил принял критику – теперь ему нужно досрочно финишировать Волкова, чтобы босс был доволен. Только и сам Александр уверен, что закончит с Ганом раньше, чем истечет полное время поединка.

Сирил Ган и Жаирзиньо Розенструйк Фото: Getty Images

Встреча с французом – важнейшая для Волкова в UFC. Александр проиграл Кёртису Блейдсу, но всего за два боя вернулся в ранг претендента. Если Драго победит второго монстра Фернанда Лопеса, он наверняка заслужит титульный поединок, где, вероятнее всего, зарубится с первым творением французского тренера.

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