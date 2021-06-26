Российский боец Bellator Валентин Молдавский стал временным чемпионом организации в тяжелом весе. В титульном поединке боец из Fedor Team одолел Тимоти Джонсона единогласным решением судей. Следующий бой Молдавский проведет против регулярного чемпиона, Райана Бейдера.

В соглавном поединке ветеран UFC Лиз Кармуш победила Кану Ватанабе нокаутом на 35-й секунде первого раунда.

Смешанные боевые искусства Бой Федора Емельяненко возглавит 1-й турнир Bellator в России 14 ЧАСОВ НАЗАД

Еще один быстрый нокаут случился в прелимах. Кори Самуэлсу хватило всего 10 секунд, чтобы уложить на настил Исайю Хокита.

Все результаты турнира Bellator 261

Валентин Молдавский – Тимоти Джонсон, единогласное решение (50-45, 49-46, 49-46);

– Тимоти Джонсон, единогласное решение (50-45, 49-46, 49-46); Лиз Кармуш – Кана Ватанабе, нокаут (1-й раунд, 0:35);

– Кана Ватанабе, нокаут (1-й раунд, 0:35); Сидни Аутлоу – Майлз Джури, удушающий прием (захват сзади) (3-й раунд, 4:44);

– Майлз Джури, удушающий прием (захват сзади) (3-й раунд, 4:44); Даниэль Вайхель – Кеони Диггз, раздельное решение (29-28, 28-29, 30-27);

– Кеони Диггз, раздельное решение (29-28, 28-29, 30-27); Кристиан Эдвардс – Саймон Бийонг, единогласное решение (30-27, 30-27, 30-27);

– Саймон Бийонг, единогласное решение (30-27, 30-27, 30-27); Джон де Хесус – Джон Тейшейра, раздельное решение (29-28, 28-29, 29-28);

– Джон Тейшейра, раздельное решение (29-28, 28-29, 29-28); Тейлор Джонсон – Лэнс Райта, удушающий прием (захват сзади) (1-й раунд, 2:58);

– Лэнс Райта, удушающий прием (захват сзади) (1-й раунд, 2:58); Джейлон Бэйтс – Коди Мэтьюз, болевой приемом (армбар) (2-й раунд, 4:04);

– Коди Мэтьюз, болевой приемом (армбар) (2-й раунд, 4:04); Кори Самуэлс – Исайя Хокит, нокаут (1-й раунд, 0:10);

– Исайя Хокит, нокаут (1-й раунд, 0:10); Сорен Бак – Бобби Ли, единогласное решение (30-26, 29-27, 29-27).

Смешанные боевые искусства Тренер Хабиба: «Он снова хочет драться» ДЕНЬ НАЗАД