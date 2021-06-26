Российский боец Bellator Валентин Молдавский стал временным чемпионом организации в тяжелом весе. В титульном поединке боец из Fedor Team одолел Тимоти Джонсона единогласным решением судей. Следующий бой Молдавский проведет против регулярного чемпиона, Райана Бейдера.
В соглавном поединке ветеран UFC Лиз Кармуш победила Кану Ватанабе нокаутом на 35-й секунде первого раунда.
Смешанные боевые искусства
Бой Федора Емельяненко возглавит 1-й турнир Bellator в России
Еще один быстрый нокаут случился в прелимах. Кори Самуэлсу хватило всего 10 секунд, чтобы уложить на настил Исайю Хокита.
Все результаты турнира Bellator 261
- Валентин Молдавский – Тимоти Джонсон, единогласное решение (50-45, 49-46, 49-46);
- Лиз Кармуш – Кана Ватанабе, нокаут (1-й раунд, 0:35);
- Сидни Аутлоу – Майлз Джури, удушающий прием (захват сзади) (3-й раунд, 4:44);
- Даниэль Вайхель – Кеони Диггз, раздельное решение (29-28, 28-29, 30-27);
- Кристиан Эдвардс – Саймон Бийонг, единогласное решение (30-27, 30-27, 30-27);
- Джон де Хесус – Джон Тейшейра, раздельное решение (29-28, 28-29, 29-28);
- Тейлор Джонсон – Лэнс Райта, удушающий прием (захват сзади) (1-й раунд, 2:58);
- Джейлон Бэйтс – Коди Мэтьюз, болевой приемом (армбар) (2-й раунд, 4:04);
- Кори Самуэлс – Исайя Хокит, нокаут (1-й раунд, 0:10);
- Сорен Бак – Бобби Ли, единогласное решение (30-26, 29-27, 29-27).
Смешанные боевые искусства
Тренер Хабиба: «Он снова хочет драться»
Смешанные боевые искусства
Хабиб соперничает с женщинами за звание лучшего бойца 2021-го