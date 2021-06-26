Турнир UFC Vegas 30 состоится в ночь с 25 на 26 июня в Неваде. Спортсменов примет площадка UFC APEX, намечено 13 поединков. В этот раз турнир удобно смотреть жителям Европы: поединки прелимов начнутся в 20:00, мейнкард стартует примерно в 23:00, а главный поединок ожидается в 1-2 ночи.

Главный бой

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В главном событии вечера встретятся Александр Волков и Сирил Ган. Для обоих бойцов победа может стать пропуском к титульному поединку. Волков выиграл два боя подряд нокаутами – у Уолта Харриса и Алистара Оверима. Всего Драго провел в UFC девять поединков, семь из которых выиграл. Его соперник провел восемь боев – и это за всю карьеру в ММА. Француз Ган бьется в UFC 2,5 года, за это время он настрелял пять побед, три из них – досрочно. Перед очной встречей Ган идет на третьем месте в рейтинге тяжеловесов, Волков – на пятом.

Александр Волков Фото: Getty Images

Котировки

БК «Марафон» дает лучший коэффициент на Александра Волкова на фоне бодрого старта новичка в UFC. Благодаря необычному футворку Ган летает по октагону, его трудно достать, он универсален и может конкурировать в любом аспекте. Плюс ко всему Ган пока непобедим, но опыт этого бойца пока мизерный. Волков обязательно дотянется до лица Гана, как бы тому не хотелось избегать ударов. Александр серьезно превосходит француза в массе и габаритах, и это тоже может сыграть за русского бойца. Волков уже знает, что такое падать, а Гану только предстоит, и не исключено, что уже в этом поединке. Учитывая, как хорош Александр в последний год, бой может закончиться и досрочно.

Соглавный бой

Канадца Таннера Бозера свели с гаитянином Овинсом Сен-Прю. Тяжеловесы – далеко не новички в UFC, особенно это касается 38-летнего Сен-Прю, который рубится в промоушне с 2013-го. Бозер выступает в организации всего пару лет, а до этого отметился в России, где бился в М-1 и АСВ. Парни не входят в рейтинги тяжеловесов, так как чередуют победы с поражениями. Но и Бозер, и Сен-Прю всегда выдают жесткие схватки и часто берут бонусы за выступление вечера.

За кого болеть, кроме Волкова

В третьем по значимости поединке Тимур Валиев проведет второй бой в UFC. После победы единогласным решением над Мартином Дэем Тимуру дали в соперники бразильца Раони Барселоса. А первый казахстанец в истории UFC Шавкат Рахмонов встретится с ветераном промоушна Мишелем Празерисом. Также стоит обратить внимание на поединок Юлии Столяренко из Литвы: в марте девушка упала в обморок на взвешивании, а сейчас вернулась на бой против той же соперницы, Джулии Авилы.

Шавкат Рахмонов и Мишел Празерис Фото: Getty Images

Полный кард

Сирил Ган (Франция) – Александр Волков (Россия)

Таннер Бозер (Канада) – Овинс Сен-Прю (Гаити)

Раони Барселос (Бразилия) – Тимур Валиев (Россия)

Андре Фили (США) – Дэниел Пинеда (США)

Тим Минс (США) – Николас Далбю (Дания)

Ренато Мойкано (Бразилия) – Джей Герберт (Англия)

Кеннеди Нзечукву (Нигерия) – Данило Маркес (Бразилия)

Шавкат Рахмонов (Казахстан) – Мишел Празерис (Бразилия)

– Мишел Празерис (Бразилия) Варлей Алвис (Бразилия) – Иеремия Уэллс (США)

Марчин Прачнио (Польша) – Айк Виллануэва (США)

Джулия Авила (США) – Юлия Столяренко (Литва)

Чарльз Роса (США) – Джастин Джейнс (США)

Янси Медейрос (США) – Дамир Хаджович (Босния и Герцеговина)

Где смотреть?

Бои легально и в хорошем качестве можно посмотреть на платном сервисе UFC Fight Pass, на канале UFC ТВ (600-я кнопка в пакете «Ростелекома»), в видеосервисе Wink и на more.tv.

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