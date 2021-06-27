Александр Волков второй раз за карьеру в UFC лишился титульного шанса – русский боец проиграл Сирилу Гану единогласным решением судей. Волков неожиданно провел худший поединок в промоушне: Деррик Льюис и Кёртис Блейдс – соперники намного опаснее, но с ними Драго не выглядел настолько грустно.

Перед этим боем Волков так часто появлялся в прессе, что убедил: Ган станет для него максимум хорошей тренировкой перед титульником. В многочисленных интервью Александр сомневался в тактической подкованности француза, критиковал его за предсказуемость и боязнь пропустить, а сам очень гордился, что набрал вес.

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В октагоне Александр продемонстрировал все, за что критиковал Сирила. Его удары крайне редко несли опасность, а до цели доходила малая часть. Именно Волков боялся пропустить от Гана, из-за чего весь поединок провел у сетки. С каждым раундом преимущество француза нарастало. Если первые пять минут бойцы пристреливались и оба выглядели опасно, то к третьему раунду Ган очевидно доминировал. В оставшиеся 10 минут Волкову просто необходимо было закончить нокаутом. Угловые Драго каждый перерыв доносили ему простую мысль – хватит зажиматься. Спортсмен пытался реализовать их просьбу, но не выходило – Ган уже чувствовал себя хозяином октагона.

Александр Волков и Сирил Ган Фото: Getty Images

Волков вряд ли ожидал, что соперник будет рисковать. Француз никогда не отличался нервными поединками, но он помнит, как унылое выступление с Розенструйком не понравилось Дэйне Уайту, а потому с Волковым француз предстал совсем другим. Помимо экзотичного футворка и хлестких джебов, уже привычных для Сирила, он часто прибегал к размашистым оверхендам, летящим коленям, да и вообще не стеснялся идти в размен. Тренер Гана Фернанд Лопес – действительно мастер психологии: когда он говорил в интервью, что Сирил любит и умеет рубиться, это звучало как неумелая попытка обмануть, а оказалось чистой правдой.

Российского бойца хорошо потрепали. Похоже, о поединке со Стипе Миочичем, Фрэнсисом Нганну или реванше с Дерриком Льюисом в ближайшее время придется забыть. Волков ясно показал, что у него есть потолок, и монструозный набор массы его не приподнимет. В ближайшее время Александру придется не биться за пояс, а отстаивать право на место в топ-7.

Александр Волков и Сирил Ган Фото: Getty Images

Поражение от фрешмена скинет Волкова на пару позиций в рейтинге, и лучшим вариантом для следующего боя станет Жаирзиньо Розенструйк. Суринамец недавно проиграл тому же Гану, после чего одолел Аугусто Сакаи. Бой с Волковым определит, кто достоин находиться в первой семерке. Вряд ли Волков получит совсем позорного соперника – все-таки он только что продлил контракт на улучшенных условиях.

Но все же возникает вопрос: а что будет дальше? После поражения совсем неопытному и при этом не молодому бойцу Волкову нужно начинать поход за титульным боем заново. Но, может, пора сменить курс? И задуматься о переходе в другой промоушн – с зарплатами пожирнее и титульным боем поскорее. Пока Волков не полуживой ветеран, и еще на несколько лет в UFC его точно хватит. Но не хочется, чтобы Александр стал вторым Жуниором дос Сантосом или Алистаром Оверимом – всегда лучше вовремя уйти самому.

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